Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı
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Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı

Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde 1947 yılında hizmete açılan, 2017 yılındaki depremde hasar görmesi sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Çarşı Camii'nin, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde 1947 yılında hizmete açılan, 2017 yılındaki depremde hasar görmesi sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Çarşı Camii'nin, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde yapılacak olan Çarşı Camii'nin temel atma törenine katıldı.

Mütevelli Mahallesi'nde 1947 yılında yapılarak hizmete açılan, geçirmiş olduğu depremler sonucu ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen Çarşı Camii'nin yıkımı geçtiğimiz yıllarda yapılmıştı. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi, caminin yeniden yapılması için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile yazışmaları tamamlayarak, aslına uygun bir şekilde yeniden yapılması için projelerini hazırlatarak uygulamaya başladı. Gelinen noktada proje masrafları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Çarşı Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, caminin tarihine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Edilen duaların ardından kurdele kesimi yapılarak tarihi caminin yeniden yapımı için iş makineleri çalışmalara başladı.

Törene Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile Mütevelli Mahalle Muhtarı Mehmet İçigen ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

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Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı
Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı
Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı
Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı
Mütevelli Çarşı Camii'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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