Mustafa Sandal'ın Klibindeki Böcek Yeme Sahnesi İçin RTÜK'e Şikayet Yağdı
Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup'a yazdığı "Gel Bana" şarkısının klibindeki "Akrep yeme sahnesi"nin RTÜK'ün gündemine girdiği ve bu konuda çok sayıda şikayet olduğu öne sürüldü.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup için yazdığı 'Gel Bana' şarkısına Tayland'da klip çekti. Sandal'ın klibindeki böcek yeme sahnesi RTÜK'e şikayet edildi.
"BÖCEK SAHNESİNİ KALDIR ÇOCUKLAR KORKUYOR"
Magazinn.com'un haberine göre; Tayland'da çekilen klipte yöresel bir pazarı gezen Musti ve partneri, akrep satan bir kadının yanına gidiyor. Kadın bir anda akrebi yemeye başlıyor. Ardından, partneri Sandal'a yemesi için akrep uzatıyor ama ünlü sanatçı 'Asla yemem' gibi bir hareket yapıyor. Klipte bu sahneler ilk başta fark edilmemişti ama dikkatli sosyal medya kullanıcıları Sandal'ın instagram hesabına "O sahneyi kaldırmalısın. Çocuklar korkuyor" diye uyarı mesajları atmaya başladı.
RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI
Bu arada, klibi TV'de izleyen birçok müzikseverin RTÜK'ü telefon yağmuruna tuttuğu ve klibin çocukların ayakta olduğu saatlerde yayınlanmaması için şikayette bulunduğu öğrenildi.
KLİBE YAYIN YASAĞI MI GELECEK?
RTÜK yönetiminin klibi masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında. Şayet, RTÜK'ten bir yaptırım kararı gelirse ya klipten o sahneler çıkarılacak ya da klibin 21.30'dan önce TV'de yayınlanması yasaklanacak.
-
Abuk subuk şeyleri şikayet edip durmayın Iyice saçmaladınız...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Boş haber gündem deişmek insanları oyalamakdan başka bişe deilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
araplar zihniyetli çakma başı kapalı yobazlar arabistana gidebilir misinizCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırREİS: Tmm hemen gidiyoruz dagılin beyler ülkenin sahibi geldi de tapusu yok galiba bu nasil bi zihniyet yav deki adam gitmiyo arabistana ne yapabilirsin onu bi anlat hele elindeki kılavyeyle mi saldıracaksın ateş olsaniz cürmünüz kadar yer yakarsinız gün gelir zor günler başlar ülke savaşa girer ilk sen ve senin zihniyetin kaçar çünkü sizin vataninız yok siz vatan nedir bilmezsiniz ha diyosanki benim vatanim burası hadi bakalım ogün illkaki gelecek bakalım kim kaçacak kim savaşacak1 1 Yayından Kaldır
-
Ülkede zeka seviyesinin ne kadar düşük olduğunun ıspatı işte.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır