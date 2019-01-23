Mustafa Sandal'ın Klibindeki Böcek Yeme Sahnesi İçin RTÜK'e Şikayet Yağdı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup için yazdığı 'Gel Bana' şarkısına Tayland'da klip çekti. Sandal'ın klibindeki böcek yeme sahnesi RTÜK'e şikayet edildi.

"BÖCEK SAHNESİNİ KALDIR ÇOCUKLAR KORKUYOR"

Magazinn.com'un haberine göre; Tayland'da çekilen klipte yöresel bir pazarı gezen Musti ve partneri, akrep satan bir kadının yanına gidiyor. Kadın bir anda akrebi yemeye başlıyor. Ardından, partneri Sandal'a yemesi için akrep uzatıyor ama ünlü sanatçı 'Asla yemem' gibi bir hareket yapıyor. Klipte bu sahneler ilk başta fark edilmemişti ama dikkatli sosyal medya kullanıcıları Sandal'ın instagram hesabına "O sahneyi kaldırmalısın. Çocuklar korkuyor" diye uyarı mesajları atmaya başladı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Bu arada, klibi TV'de izleyen birçok müzikseverin RTÜK'ü telefon yağmuruna tuttuğu ve klibin çocukların ayakta olduğu saatlerde yayınlanmaması için şikayette bulunduğu öğrenildi.

Klibe yapılan yorumların bazıları...

KLİBE YAYIN YASAĞI MI GELECEK?

RTÜK yönetiminin klibi masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında. Şayet, RTÜK'ten bir yaptırım kararı gelirse ya klipten o sahneler çıkarılacak ya da klibin 21.30'dan önce TV'de yayınlanması yasaklanacak.

Kaynak: Bültenler