Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı basın mensuplarına tepki gösterdi: Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun
Ankara'da pedofili içerikli Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yayıncısı, emniyete teslim olduğu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun." diyerek tepki gösterdi.
Ankara'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki, dün akşam gözaltına alındı. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ise bu sabah avukatıyla birlikte emniyete giderek, teslim oldu. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına, "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" dedi.
-
Bir kitap yazılınca kütüphane kültür bakanlığı ve asayiş inceleme için çeşitli kurumlara gönderilir. Bu kurumdakiler hiç mi okumadı. Kitapçılar neyse okumayabilir ama bandrol veren kurumlar ne iş yapıyor. Bunların da cezalandırılması gerekir. Başta kitabın yazarı, yayımcısı, destekçileri, bakanlıktan ve asayişten onay veren tüm personel de suçludur. Lütfen adalet bakanı bunlara el atın ….Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
SENin onlardan ne farkın var???Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Senin yaptığın nedir. Çok daha kötüsü. Toplumu zehirliyorsun. Layığını buldun. Hak ettiğin yerden inşallah hiç çıkamazsın. Çocukların varsa onlara yazık. Hangi gözle bakacak onlara. Yazık değil mi.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır