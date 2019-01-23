Yapımcı Mustafa Uslu'nun Yeni Filmi Çiçero, 3 Günde 160 Bin Kişi Tarafından İzlendi
'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişe rekortmeni dizilerin yapımcılığını yapan Mustafa Uslu'nun yeni filmi 'Çiçero', ilk üç günde 160 bin kişi izledi.
2017'de 'Ayla', 2018'de 'Müslüm' filmi vizyona giren yapımcı Mustafa Uslu'nun son filmi 'Çiçero'nun ilk üç gün gişe rakamları belli oldu.
3 GÜN 160 BİN KİŞİ İZLEDİ
Arnavut asıllı Türk casus İlyas Bazna'nın hayatını beyazperdeye aktaran 'Çiçero' filmi, 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluştu. Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrolleri paylaştığı film, ilk 3 günde 160 bin 382 kişi tarafından izlendi.
3 GÜNDE 2 MİLYON 315 BİN 407 TL HASILAT ELDE ETTİ
Toplam 440 salonda gösterilen film, ilk 3 günlük sürede 2 milyon 315 bin 407 TL hasılat elde etti. 'Çiçero'nun, aynı yapımcının diğer filmleri 'Ayla' ve Müslüm'ün aksine mütevazı bir açılış rakamında kalması dikkat çekti.
FİLMİN KONUSU NE?
Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir.
İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna'nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.
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ayla ve müslüm dizi değil filmCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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fılmın sonu m.kemal pasa ızleyınız...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kul huvallahu ahad allah hussamedCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Sinemamizda böyle bir film olması güzel bi belki bir müttefik filmi kadar değil ama güzel bizim ülkemiz sineması recep ivedik vede ona benzeyen filmlerle bi yere varamaz siz hiç gördünüzmu alaycı komedi filmlerinin oscar aday gösterildiğini bizim ülkemizde film çeken çoğu yönetmen yapımcı para peşinde sanat kariyer peşinde değil kamera kullanmasını bilen yönetmen olmuş memleketteCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ŞU YORUM YAPANLARDA SIRF YORUM OLSUN DİYE YAZAN HERŞEYE MUHALEFET OLAN HİÇ Bİ ŞEYİ BEĞENMEYEN ASALAK GİBİ KLAVYE BAŞINDA HERŞEYE MUHALEFET OLAN İNSANLAR. LAN BİKEREDE ELEŞTİRMEK YERİNE MANTIKLI Bİ YORUM YAPIN. ÜLKECE ELLERİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAYIP OTURALIM HİÇ BİŞEY YAPMAYALIMCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır