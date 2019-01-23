Yapımcı Mustafa Uslu'nun Yeni Filmi Çiçero, 3 Günde 160 Bin Kişi Tarafından İzlendi

2017'de 'Ayla', 2018'de 'Müslüm' filmi vizyona giren yapımcı Mustafa Uslu'nun son filmi 'Çiçero'nun ilk üç gün gişe rakamları belli oldu.

3 GÜN 160 BİN KİŞİ İZLEDİ

Arnavut asıllı Türk casus İlyas Bazna'nın hayatını beyazperdeye aktaran 'Çiçero' filmi, 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluştu. Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrolleri paylaştığı film, ilk 3 günde 160 bin 382 kişi tarafından izlendi.

3 GÜNDE 2 MİLYON 315 BİN 407 TL HASILAT ELDE ETTİ

Toplam 440 salonda gösterilen film, ilk 3 günlük sürede 2 milyon 315 bin 407 TL hasılat elde etti. 'Çiçero'nun, aynı yapımcının diğer filmleri 'Ayla' ve Müslüm'ün aksine mütevazı bir açılış rakamında kalması dikkat çekti.

FİLMİN KONUSU NE?

Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir.

İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna'nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.