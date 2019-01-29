Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül yarın saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve DSP'den adaylığını açıklayacak.

"DSP GENEL MERKEZİ'Nİ ZİYARETTE BULUNACAĞIM"

Sarıgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yarın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın davetiyle DSP Genel Merkezi'ni ziyarette bulunacağım. Kendisiyle Ankara'da bir araya geleceğiz. Ardından da bir basın toplantısı gerçekleştirerek duruma göre adaylığımı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum" demişti.