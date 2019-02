Mustafa Sarıgül'ün Seçim Sloganı Güldürdü: Sevgiliye Kırmızı, Şişli'ye Sarıgül

Şişli'den aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındayım. Ama Genel Merkezi yöneten bazı yöneticilerin bilgi, beceri ve yetenekleri CHP'yi ileriye taşımaktan uzak" dedi. Sarıgül seçim sloganını "Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül" olarak belirlediğini söyledi.

CHP'den istifa edip Demokratik Sol Parti'den (DSP) aday olan Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi içinde partinin büyümesinden, güçlenmesinden daha çok kendilerinin iktidarını düşünen bir grup tarafından partinin önünün tıkandığını öne sürdü.

"BİZ ŞİŞLİ'DE TAM 48 AYDIR ÇALIŞIYORUZ"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Sarıgül, yöneticilerin görevinin CHP Genel Merkezi'nde kendi koltuklarını korumak değil, bulundukları siyasal hareketi iktidar yapmak olması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, belediye seçimlerine en az bir yıl kala bütün adayları tespit edip Türkiye çapında belediyelerin CHP'de olmadıkları yerlerdeki adayların bir yıl önce, CHP'li belediyelerin olduğu yerde ise adayları en az 6 ay önce açıklaması gerekirdi. Çünkü, bu adaylar projelerini, çalışmalarını, kendilerini tanıtmaları için en az 6 ay ve bir yıllık süreye ihtiyaç var. İstanbul ve ilçeleri çok büyük. Türkiye'nin bir çok ilinden daha büyük. Geceleri saymazsak seçimlere 30 gün var. 30 gün de bu adaylar kendilerini kamuoyuna nasıl anlatacaklar? Çalışma arkadaşlarımla birlikte biz Şişli'de tam 48 aydır çalışıyoruz. Kampanyada 600 arkadaşımız görevli. Her arkadaşımız 100 seçmenle ilgileniyor. 60 bin seçmenimizle bire bir görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül

"KILIÇDAROĞLU'NUN HER ZAMAN YANINDAYIM"

CHP Genel Merkezi'ni yönetenlerin başarılı insanları istemediğini ileri süren Sarıgül, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanında olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "CHP'nin kurumsal kimliğine ve seçmenine saygım sonsuzdur. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındayım. Ama şu anda genel merkezi yöneten bazı yöneticilerin bilgi, beceri ve yetenekleri CHP'yi ileriye taşımaktan uzaktır. Daha önce dediğim gibi Şişli'de seçim şimdiden bitti sayılır. Mustafa Sarıgül başkan olacak. Elbette her adaya başarılar diliyorum.

ANA SLOGAN: GÖZÜN AYDIN ŞİŞLİ AK GÜVERCİN GELİYOR

Güler yüzlü, sevgi dolu, hoşgörü içinde geçen bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Ana sloganımız 'Gözün aydın Şişli ak güvercin geliyor' ve 'Sevgi kazanacak.' Şişlilerin sevgisi için de çalışa çalışa kazanacağız. Saygıyla sevgiyle kazanacağız. 'Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül' diyeceğiz. 5 yılda 5 bin 114 ev toplantısı yaptım. Ortalama evlerde 30-40 kişiyle görüşme yaptım. Kampanya süresincede her eve DSP'nin görüşünü içeren yerel yönetimler kitapçığı, her eve bir DSP kalemi vereceğim."