Mustafa Sarıgül son TikTok videosunda ayçiçek yağı ile zeytinyağını karıştırdı - Haberler
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Mustafa Sarıgül son TikTok videosunda ayçiçek yağı ile zeytinyağını karıştırdı

Haberler.com - Politika
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni TikTok videosu yayınladı. Sarıgül'ün bu videoda elindeki ayçiçek yağına zeytinyağı demesi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem yaratan TikTok videolarına bir yenisini daha ekledi. Ayçiçek yağı fiyatlarını eleştiren Sarıgül'ün elindeki ayçiçek yağına zeytinyağı demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"BU FİYATLA NASIL ZEYTİNYAĞI ALACAKLAR"

5 litre ayçiçek yağını gösteren Sarıgül videoda, "123 lira fiyatı. Bu fiyatla benim vatandaşım nasıl zeytinyağı alacak nasıl yemeğini pişirecek?" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Politika

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

Kamber:

Mustafa Sarıgülün yanlışlıkla Aycıcek yerıne zeytınyagı demesı gercekelrı degiştirmiyor , sonucta 2 side altın degerınde

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apolat:

benim vatandaşım derken? Sen kimsin vatandaşın kim? O seninle vatandaşının sorunu, biz kendi işimizi kendimiz çözeriz aramızda sen vatandaşlarınla hallet :)))))

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