Mustafa Sandal, sosyetik isim Alara Koçibey'i öpücüklere boğdu!

17.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:44

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra birçok isimle adı aşk dedikodularına karışan Mustafa Sandal, bekarlığa hızlı dönüş yaptı.

DEFALARCA ÖPTÜ

Şarkıcı Mustafa Sandal önceki akşam Zorlu Raffles Otel'de düzenlenen bir defilede jüri üyeliği yaptı. Geceye katılan kadınlara samimi tavırlar sergileyen Mustafa Sandal, cemiyet hayatının tanınmış ismi Alara Koçibey'i defalarca öperek herkesi şaşırttı.

"GEL BANA DESEM"

Gecenin sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, şarkıcı Mustafa Sandal'a "Mustafa sana 'Gel bana' desem ne dersin?" diyerek seslendi.

UTANARAK SAHNENİN ARKASINA KOŞTU

Mustafa Sandal da sunucu Burcu Esmersoy'a önce "Senin kadar güzel bir bayan gel bana derse duracak halim yok." dedikten sonra "Ben spor salonunda karın kası çalışırken her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. İşte o kadın Burcu Esmersoy." deyince Burcu Esmersoy utancından ne yapacağını bilemedi. Esmersoy, "Ben seni şarkı söylemen için anons edecektim ama olay başka yerlere gidiyor. Ben sahneyi sana bırakıyorum." diyerek koşar adımlarla sahneyi Sandal'a bıraktı.

AZRA AKIN KIVRAK DANSIYLA HAYRAN BIRAKTI

Sonrasında Mustafa Sandal "Gel bana" şarkısını söylemeye başladı. O sırada dans yeteneği ile bilinen Türkiye güzeli Azra Akın kendisini tutamayarak kendini sahneye attı. Kıvrak dans figürleri ile Mustafa Sandal'a eşlik eden Azra Akın defileyi izlemeye gelenleri kendine hayran bıraktı.