Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Gülnur Tutumoğlu'ndan ilişki itirafı: Başına çorap örmedim ama iki tas çorba yaptım

05.10.2019 12:08

Şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz sene avukat Gülnur Tutumoğlu'nun yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. Sandal ile birlikteliği kısa süren Tutumoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tutumoğlu, Mustafa Sandal'ın "Eski sevgililerim başıma çorap ördü" sözleri hakkında da ilk kez konuştu.

"MUSTAFA'YA İKİ TAS ÇORBA YAPMIŞLIĞIM OLDU"

Muhabirlerin ısrarı sonrası konuşan Tutumoğlu, Mustafa Sandal'la yaşadığı kısa süreli birlikteliği hakkında da sessizliğini bozdu. Tutumoğlu, Sandal'ın "Eski sevgililerim başıma çorap ördü" sözleri üzerine "Beni kastettiğini sanmıyorum. Başına çorap örmüşlüğüm yok ama iki tas çorba yapmışlığım oldu" dedi.

Gülnur Tutumoğlu

MUSTAFA SANDAL KİTAP ÇIKARIYOR

Tutumoğlu ile aynı saatlerde Etiler'de olan Mustafa Sandal ise arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kitap çıkaracağını söyleyen Mustafa Sandal, "Hikayenin başından bugüne kadar olan bölümü anlatıyor. Ben anlattım ekip yazdı. Her sayfasını keyifle okuyabileceğin bir kitap olacak. Tam olarak biyografi değil ama tatlı bir kitap olacak" şeklinde konuştu.

"BEN EVLİYKEN İŞLER ÇOK DEĞİŞMİŞ"

"Eski sevgililerim başıma çorap ördü" cümlesi hatırlatılan Sandal sözlerine şöyle devam etti: "Bizim flört işine ilk başladığımız dönemlerde kazak örme vardı. İlişkiler uzun sürüyordu. Ben evlendim, 14 yıl sonra çıktım geri döndüm. İşler çok değişmiş."