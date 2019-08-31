Mustafa Sandal'dan boşandığı eşine övgü dolu sözler: Hayatımdaki en önemli ikinci kadın

31.08.2019 16:03

Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, bu yıl ikinci kez Harbiye'de konser verdi. Müzik hayatındaki 25. yılını kutladığı ve biletlerin tamamen tükendiği konserde Sandal, açılışı 90'ların en hit parçalarından biri olan 'Aya Benzer' ile yaptı. Sandal, konserinde eski karısı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

"KENDİNİZİ BANA BIRAKIN"

Sahneden dinleyicilerine seslenen Sandal, "Canlar güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün sizden ricam kendinizi bana bırakın, nostalji yapacağız sizi eskilere götüreceğim. Bu akşam bana emanetsiniz. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinletmeden yollatmayacağım." diye konuştu.

ESKİ KARISINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı eski eşi Emina Jahovic için övgü dolu sözler kullanan Sandal, "Eski eşimle dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi." diyerek oğlu Yaman'a sahneden el salladı.

GÜLBEN ERGEN'LE DÜET YAPTI

Konserin ilk yarısının bitiminde 'Şıkır Şıkır' şarkısını seslendiren Sandal'ın sahnesine Ergen konuk oldu ve muhteşem bir düete imza attılar.