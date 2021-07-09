Mustafa Salman yeniden başkanlığa seçildi
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Mustafa Salman yeniden başkanlığa seçildi

Mustafa Salman yeniden başkanlığa seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

S.S Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, yeniden başkanlığa seçildi.

S.S Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, yeniden başkanlığa seçildi.

S.S Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula Mevcut Başkan Mustafa Salman tek liste halinde girdi. Seçimde oy kullanan 350 kişinin tamamının oyunu alan Mustafa Salman yeniden başkanlığa seçildi.

Çeşitli illerden oda başkanlarının ve çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı genel kurulda konuşan Mustafa Salman, "Kooperatifimizi kurduğumuz günden bu yana her zaman kurumumuzu bir adım ileriye götürme hedefinde olduk. Esnafımız için elimizden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Kooperatifimizi kurduğumuz günden bu yana esnaflarımızın yoğun bir ilgisi ile karşılaştık. Esnaflarımız her zaman yanımızda oldu. Onların destekleri bizlere güç vermektedir. Esnaf dünyası bir ilin can damarıdır. Ekonominin ilerlemesinde en önemli argüman esnaflardır. Bu sebeple bizler esnaf dünyasının ekonomimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Son bir buçuk yıldan bu yana esnafımızın yaşadığı zor günlerin en kısa zamanda son bulacağını temenni ediyoruz. Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çokta küçük esnafımızı etkilemiştir. Bu günleri bir şekilde geride bırakacağız. Hayatın normale döndüğü ve insanlarımızın yeniden alışverişlerini esnaflarımızdan yaptığı günlerde bir şekilde gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin esnafımıza sunmuş olduğu desteklerle birlikte yasakların kısmi olarak kaldırılmasından sonra esnafımız nefes almaya başlamıştır. İnsanların yeniden çarşı merkezindeki esnaflardan alışveriş yapmasıyla birlikte hayat yavaş yavaş normale dönmektedir. Ancak esnafın ve bizlerin temennisi pandemi sürecinin biran önce son bulmasıdır" dedi.

Adıyaman'da mahalle aralarına kadar giren yaygın marketlerin küçük esnafı bitirdiğini vurgulayan Salman, "İlimizde küçük esnafın işlerini en çok etkileyen yerler yaygın marketlerdir. Bu marketler doğrudan küçük esnafın işlerini etkiliyor. Bu konuda biran önce önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü bu yaygın marketler küçük esnafın iflas bayrağı çekmesine sebep oluyor. Öte yandan

esnaf çocuklarımızın rahat bir ortamda ders çalışabilmeleri, ilimiz eğitim ve öğretimine katkı sunmak adına kooperatifimizin zemin katına esnaf ve sanatkarlarımıza ve ahilik kültürüne yakışacak bir kütüphane yapılması için girişimde bulunacağız. Esnafımız kooperatifimiz aracılığıyla kullandığı kredilerle ile Adıyaman için istihdam sağlamıştır. Üyelerimize Adıyaman esnafının gelişmesine, ülke ekonomisine yapmış oldukları hizmetlerle birlikte insana değer veren, dayanışmayı özendiren, adaleti amaçlayan temel ilkeleri ve insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere katkı sundukları için çok teşekkür ederim. Esnafımızdan aldığımız güç ve destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmaları ilkelerimizden, şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten ödün vermeden gerçekleştireceğiz. Yaptığımız çalışmalarda hep yanımızda hissettiğimiz ortaklarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza, meslek odası başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve personelimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mustafa Salman yeniden başkanlığa seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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