Mustafa Koçak adil yargılanma talebiyle başlattığı açlık grevinin 297. gününde hayatını kaybetti Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı açlık grevinin 297. gününde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin davada, gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı açlık grevinin 297. gününde hayatını kaybetti.

Halkın Hukuk Bürosu müvekkilleri Koçak'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, "Müvekkilimiz Mustafa Koçak, ölüm orucu direnişinin 297. gününde şehit düşmüştür. Mustafa, adil yargılanma hakkı için, hücre hücre eriyerek, direnerek ölümsüzlüğe yürüdü. Bilin, devlet Mustafa'yı bir tanığını mahkemede dinlememek için katletti. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle