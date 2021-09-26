Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser hayatı ve biyografisi! Mustafa Keser kaç yaşında, aslen nereli? - Haberler
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Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser hayatı ve biyografisi! Mustafa Keser kaç yaşında, aslen nereli?

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Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser hayatı ve biyografisi! Mustafa Keser kaç yaşında, aslen nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Keser, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mustafa Keser hakkında merak edilenler. Mustafa Keser hayatı ve biyografisi. Mustafa Keser kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mustafa Keser merak konusu oldu. İşte Mustafa Keser hakkında merak edilen Mustafa Keser kimdir, Mustafa Keser hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1945 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kaç yaşında: 76 yaşında

Nereli:Maden, Türkiye

Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.

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Haber: Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser hayatı ve biyografisi! Mustafa Keser kaç yaşında, aslen nereli? - Haberler
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