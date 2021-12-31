Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Müzisyen, şair ve yazar Mustafa Demirci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Demirci, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde en beğendikleri kareleri seçti.

Demirci, "Haber" kategorisinde seçtiği Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" fotoğrafına ilişkin, "Bu fotoğraf mazlum bir annenin acı dolu dünyasını hikaye etmişçesine etkileyici." ifadesini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" fotoğrafı için oy kullanan Demirci, "Yeni yılda iyi bir çadıra sahip olmayı dileyen mülteci çocukların dramını fotoğraflarla yansıtan AA'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Demirci, "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oylayarak, "Ata sporumuz okçuluk dalında gösterdiği başarı ile Mete Gazoz'un göğsümüzü kabartan görüntüsü başucu levhamız olmalı." dedi.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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