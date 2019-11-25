Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

25.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:14

Geçtiğimiz hafta Norveç'in Kristiansand şehrinde SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdur) grubu tarafından İslam karşıtı bir protesto düzenlendi. Grubun islamofobik eyleminde grup başkanı Lars Thorsen Kuran-ı Kerim'i yakmaya çalıştı. Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gören Pakistanlı İlyas Umer adlı bir genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı ve yanan kutsal kitabı başkanın elinden aldı. Çevredeki Norveçli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Müslüman gencin kutsal kitabı korumak için büyük fedakarlık gösterdiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından duyarlı Müslüman genç Norveç polisi tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine sosyal medyada Umer'in serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Gelen tepkiler üzerine Pakistanlı genç serbest bırakıldı.

"KAHRAMAN" YAKIŞTIRMASI YAPILDI

Olaya dair görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bu İslam karşıtı saldırıya en büyük tepki Pakistan'dan geldi. Pakistanlı vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i korumaya çalışan İlyas Umer adlı gence "kahraman" yakıştırması yaptı. Bunun yanı sıra Pakistan'ın başkenti Karaçi'de, olayı protesto eden bazı vatandaşlar ABD ve Norveç bayrakları yaktı. Tepkilerin büyümesine kayıtsız kalmayan Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Bu faşizan olay Pakistan'daki Müslümanlar başta olmak, 1.3 milyar Müslümanı incitmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca Avrupa'da Müslümanlara karşı ifade özgürlüğü verilmediğini belirterek, Norveçli yetkililerden bu tür olayların önlenmesini talep etti.