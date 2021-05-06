Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti

Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, usta öğretici ve kursiyer kadınlar tarafından 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında atık materyallerden hazırlanan oyuncaklar, evlerde ve okullarda çocuklara dağıtılacak.

MUŞ'ta, usta öğretici ve kursiyer kadınlar tarafından 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında atık materyallerden hazırlanan oyuncaklar, evlerde ve okullarda çocuklara dağıtılacak.

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde görev yürüten usta öğretici ve kursiyer kadınlar, 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında bir araya geldi. Çocuklar için kollarını sıvayan usta öğretici ve kursiyer kadınlar, topladıkları atıl durumdaki materyalleri tek tek ayırarak, oyuncak tasarımları için çizimler yaptı. Kesim çalışmasını da tamamlayan kadınlar, kalıplar yardımıyla iğne ve iplikle oyuncak dikimlerini gerçekleştirip, içlerini atık malzemelerle doldurdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında, son olarak şekillendirmelerin yapılmasıyla, birbirinden güzel el emeği, göz nuru oyuncaklar ortaya çıkarıldı. Büyük bir özveri ve emeklerle hazırlanan 2023 oyuncak, ev ve okullarda çocuklara dağıtılmak üzere kolilere dolduruldu.

OYUNCAKLAR, ÇOCUKLARLA BULUŞTURULACAKHalk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mahmut Baskın, "Bu oyuncakları, ileride ev ve okullarda çocuklarla buluşturacağız. Oyuncakların yapımında emeği geçen usta öğreticilerimiz ile kursiyerlerimize teşekkür ederim" dedi. 

Usta öğretici arkadaşları ve kursiyerle el ele verip, kendi el emekleri ve tasarımlarıyla çeşitli oyuncaklar ürettiklerini belirten Arzu Yenilmez, oyuncakların atıl malzemelerden hazırlandığını söyledi. Zübeyde Tuğrul, "Arkadaşlarımızla birlikte tamamıyla atık malzemelerden oluşan oyuncaklar yaptık. Tamamen kendi tasarımımız olan oyuncakları, çocuklarımızla buluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.


Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti
Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Cyle Larin Serdar Aziz Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muşlu kadınlar, atık malzemelerden çocuklar için oyuncak üretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:03:13. #1.14#

title