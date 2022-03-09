Son dakika haberi... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 47 haftadan beri HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Kar, kış, yağmur, çamur demeden eylem yaparak çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Özcan, "HDP çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar buradayız. Bizim başımıza ne getirdilerse Allah'ta onların başına getirsin." dedi.

Anne Şahinaz Özcan da 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade ederek, "Çocuklarımız neredeyse çıkıp gelsin. HDP binasının önünde bekliyoruz. Çocukları istiyoruz. Eyleme devam ediyorum, kararlıyım. Çocuğum gelinceye kadar buradayım." diye konuştu.

Ağabeyi için eyleme katılan Cuma Teker ise eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

8 yıldır ağabeyinden haber alamadığını aktaran Teker, "Ağabeyimin gelmesini çok istiyoruz. Bir haber gelecek diye bekliyoruz. Özlem var, hasret var. Ağabeyim gelinceye kadar HDP önünden kalkmayacağız." ifadesini kullandı.