Müsilajın Ege Denizi'nde yoğunlaşması beklenmiyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ege Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu beklemediklerini açıkladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ege Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu beklemediklerini açıkladı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu düzenli dalışlarla takip eden Sarı, son dalışını Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışındaki Seddülbahir bölgesinde yaptı.

Dalışta edindiği izlenimleri AA muhabirine anlatan Sarı, bölgede 7 ila 17 metrelik bölümde müsilaj olduğunu dile getirdi.

Ege ve Karadeniz'de de müsilajın görülebileceğini fakat Marmara gibi yoğunlaşmasını beklemediklerini aktaran Sarı, "Seddülbahir, boğazın çıkışı ve Marmara'nın etkisi devam ediyor. Seddülbahir'de yerde müsilaj var fakat Saros Körfezi kısmında çok az, yok denilecek kadar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sarı, Ege'nin atık yükünün Marmara'ya göre daha az olduğunu belirtti.

Seddülbahir'deki dalışında su altındaki canlılarda herhangi bir ölüm görmediğini, anormallik olmadığını, normal yaşamın sürdüğünü bildiren Sarı, şunları söyledi:

"Müsilajın bir kısmı buradan gidiyor, bir kısmı da halen Marmara suyunun etkisi, orada oluşmaya devam ediyor. Ege'de sirkülasyon fazla olduğu için orada Marmara gibi yoğunlaşmasını beklemiyoruz. Ege'de akıntı fazla, tuzluluk yüksek, oksijen yüksek, kirlilik Marmara'ya göre daha az, böyle olunca da orada bir yoğunlaşmasını beklemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya