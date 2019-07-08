Musacalı'da dere temizliği başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu'nun Musacalı Mahallesi'nde 1 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı. Çalışma ile hem dere yatağında havaların ısınması ile oluşan kötü koku sorunu ortadan kalkacak hem de rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirilmiş olacak.

"MASKİ Her Zaman Yanımızda"

Musacalı Mahalle Muhtarı Sait Sezgi, "MASKİ Genel Müdürlüğü güler yüzlü personelleri ile her zaman yanımızda. Ben MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunum. Dere temizlik çalışması da büyük önem arz ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler