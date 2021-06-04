Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi
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Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a yaptığı sert eleştiriler nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Peker, "Ezgi Mola hanımefendiye dava açılması insanlığın ve vicdanın bittiği andır" dedi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermiş ve sert ifadeler kullanmıştı. Orhan, avukatı aracılığıyla Mola'ya hapis istemiyle dava açınca ünlü isimlerden destek yağmıştı.

"İNSANLIĞIN VE VİCDANIN BİTTİĞİ YERDİR"

Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Peker, "Ezgi Mola hanımefendiye dava açılması insanlığın ve vicdanın bittiği andır" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER EZGİ MOLA'YI YALNIZ BIRAKMADI

İki günden bu yana sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Ezgi Mola'ya başta Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı başta olmak üzere çok sayıda isim destek vermişti.

DESTEK VEREN ÜNLÜ İSİMLER İÇİN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Orhan'ın avukatı destek mesajlarının ardından, hakaret gerekçesiyle ünlü isimler hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Mola'ya destek mesajları yeniden sosyal medyada en üst sıralara geldi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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