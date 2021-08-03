Muş'ta köy yolları için 60 milyon lira bütçe ayrıldı

Muş'ta köy yolları için 60 milyon lira bütçe ayrıldı Muş İl Özel İdaresinden köy yollarında asfaltlama çalışması Muş İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı yatırım programına alınan 3 bin kilometre yol ağında kullanılmak üzere 60 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Muş'ta köy yolları için 60 milyon lira bütçe ayrıldı

Muş İl Özel İdaresinden köy yollarında asfaltlama çalışması

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı yatırım programına alınan 3 bin kilometre yol ağında kullanılmak üzere 60 milyon liralık bütçe ayrıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından köy yollarında sıcak asfalt, statik kaplama, kilitli parke taşı, stabilize, sanat yapısı ve köprü çalışmalarına başlandı. Merkeze bağlı Kutlugün ve Bayrama köyleri yollarında çalışma yürüten ekipler, 40 derece sıcak havaya rağmen asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kış mevsiminin çetin geçmesiyle bozulan yollarda da çalışma başlatan ekipler, sezon sonuna kadar onarım ve bakım çalışmalarını da tamamlamayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, görev sahalarında 2021 yılının yatırım programlarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. İl özel idaresi, KÖYDES ve güvenlik yolları programı olmak üzere 3 programları bulunduğunu kaydeden Yentür, "Şu ana kadar yaklaşık 115 kilometre 2. kat, 10 kilometre 1. kat statik kaplama işlemlerini bitirdik. Yıl içerisinde bu işlerin hepsini tamamladığımızda yaklaşık 60 milyonluk parayı köy yollarında harcamış olacağız. Bunların içerisinde bitümlü sıcak karışımlı yollar, statik kaplama 1 ve 2. kat yollar, parke, yol bakımı, stabilize, sanat yapısı ve köprülerimiz var" dedi.

Yaklaşık 3 bin kilometre olan yol ağının 750 kilometresini yıl içerisinde elden geçireceklerini belirten Yentür, "Özelikle il özel idaresinin yol ve bakım çalışanları sezon içerisinde planlanan 60 milyonluk bütçenin tamamını yollarda harcamış ve programı tamamlamış bir şekilde inşallah işlerimizi bitirmiş olacağız. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 230 kilometre 1 ve 2. kat İl Özel İdare, KÖYDES, 80 kilometre de ENERGO-PRO'dan doğan protokolden ve 10 kilometrede öncelikli olan güvenlik yollarından olmak üzere yaklaşık 320 kilometre yol ağımızı tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu