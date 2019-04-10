Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer kalınlığı 6 metreye ulaşan karla kaplı 12 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı yolda çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER, GÜNDE EN FAZLA 1 KİLOMETRE İLERLEYEBİLİYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, Mart ayında başladıkları yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 12 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler köy grup yolda zorlu bir mücadele veren ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede, günde en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyor. İş makinelerinin boyunu aşan beton gibi sertleşen karın temizlendiği yol, adeta tüneli andırıyor. İş makinesi operatörü Mehmet Taş, "Karın çok sert olması nedeniyle günde bazen 300 metre, bazen 500 metre, en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyoruz" dedi.

3 BİN KİLOMETRELİK YOL AĞI, 8 KEZ ULAŞIMA AÇILDI

Muş'ta bu kış mevsiminin bol yağışlı geçtiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmuz Yentür, 3 bin kilometrelik yol ağının sezonda 8 kez ulaşıma açıldığını söyledi. Üçevler köy grup yolunda ise en büyük engelin sertleşen kar tabakası olduğunu bildirdi. Yentür, "Kar beton etkisi oluşturmaktadır. Şu anda grup yol ağında bulunan İnardı, Cevizlidere köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Cevizlidere köyü yolunda karın özellikle yer yer fırtına ve tipi nedeniyle 6-7 metreye kadar çıkmış olduğunu gördük. Çok ciddi bir emek gerektiriyor. İş makineleri ile önce karı yıkıyor, sonra da küçük makinelerle yolun öteki tarafına gitmeye çalışıyoruz. Zor bir çalışma ama vatandaşa hizmet etme görev ve sorumluluğumuz olması nedeniyle bunu etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek bizim görevimizdir" diye konuştu.

İşte Muş'tan gelen o görüntüler;

Kaynak: DHA