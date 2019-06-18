Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Sabah erken saatlerde defnedilen Mursi'nin cenaze fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

"CESEDİ CEZAEVİNDE YIKADIK"

Öte yandan Mursi'nin oğlu yaptığı açıklamada, "Cesedi cezaevinde yıkadık. Ailem ile birlikte defin törenine katıldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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