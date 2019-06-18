Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Sabah erken saatlerde defnedilen Mursi'nin cenaze fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.
"CESEDİ CEZAEVİNDE YIKADIK"
Öte yandan Mursi'nin oğlu yaptığı açıklamada, "Cesedi cezaevinde yıkadık. Ailem ile birlikte defin törenine katıldım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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