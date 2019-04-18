Mürettebat Kokain Kullanmaktan Atıldı, Nükleer Denizaltı Göreve Başlayamadı

HMS Talent isimli İngiliz nükleer denizaltısının mürettebatından 7 kişinin kokain kullandığı tespit edildi.

Daily Mail'in haberine göre Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde Rus denizaltılarını izlemekle görevlendirilen HMS Talent'ın mürettebatı kokain kullanımından yakalanıp kovulunca Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı görevine başlayamadı. Yaklaşık bir hafta geciken denizaltının göreve başlayabilmesi için tüm personelin hazır olması gerekiyor.

Gazeteye göre Denizaltı Davenport Donanma Üssü'ne geldikten sonra uyuşturucuların da kullanıldığı bir partiye katılan denizciler, ertesi sabah göreve çıkmadan önce yapılan mecburi testlerden geçemedi.

Konu hakkında konuşan bir donanma kaynağı, "Üst rütbeli subaylar için büyük bir utanç. Denizcilerin, denizdeki çok ustalık gerektiren ve çok hassas görevleri yerine getirmeleri için eğitilmeleri yıllar alıyor ve donanma bir gecelik aptallık yüzünden 7 kişiyi kaybetti" dedi.

Genelde HMS Talent Denizaltısı 20 subay dahil 120-130 civarında mürettebat ile görev yapıyor. Kraliyet donanması söz konusu yedi denizcinin rütbeleri konusunda bilgi vermeyi reddetti.

1988'de hizmete giren Trafalgar sınıfı denizaltı HMS Talent, Hedeflerini tam isabetle vurabilecek Tomahawk Cruise füzelerine sahip. Yükler güçleri sayesinde yakıt ikmali yapmadan üç ay denizde kalabilen Trafalgar sınıfı denizaltılarda 2013 yılında nükleer sızıntı tespit edilmişti.

2017 yılında, HMS Vigilant isimli başka bir denizaltıda da 9 denizci uyuşturucu kullanmaktan yakalanmış ve donanmadan ihraç edilmişti. Yine aynı olayda üst düzey subaylar kadın personel ile ilişkiye girmek suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. - Öz

Kaynak: DHA