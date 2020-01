Murat Evgin'e dostlar korosu!

29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:41

2004 yılında evinde verdiği biletli "Ev Konseri" ile bir ilke imza atan Murat Evgin, bu defa da yakın arkadaşlarıyla evinde bir araya geldiğinde gitarıyla çalıp, söylediği; Elvis Presley'den "That's All Right Mama", Chuck Berry'den "Johnny Be Goode", MFÖ'den "Güllerin İçinden" gibi 80'li, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını sahnesine taşıdı.