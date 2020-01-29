Murat Evgin'e dostlar korosu!
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Murat Evgin'e dostlar korosu!

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Touché'de verdiği "Murat Evgin - Oldies Acoustic" konseri ile müzikseverlerle buluştu

29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:41
Murat Evgin'e dostlar korosu!

2004 yılında evinde verdiği biletli "Ev Konseri" ile bir ilke imza atan , bu defa da yakın arkadaşlarıyla evinde bir araya geldiğinde gitarıyla çalıp, söylediği; 'den "That's All Right Mama", 'den "Johnny Be Goode", MFÖ'den "Güllerin İçinden" gibi 80'li, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını sahnesine taşıdı.

Kaynak: Snob Magazin

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