Murat Boz'un "Kesin Finalde" Dediği Yarışmacısı O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu

O Ses Türkiye finaline farklı tarzı ve güçlü sesiyle Ferat Üngür damga vurdu. Ferat Üngür finalde Ay Yüzlüm ve Gel Gör Beni Aşk Neyledi eserlerini seslendirdi. Murat Boz'un seçmelerde ilk 10 saniyede döndüğü ve "Finale kalacak" dediği yarışmacısı birinci oldu.

DÖRT JÜRİ ÜYESİNİ DÖNDÜRMÜŞTÜ

Ferat Üngür O Ses Türkiye sahnesine ilk çıktığında seslendirdiği 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyülemeyi başarmıştı. Dört jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine 'Islak Islak' şarkısını da söylemişti. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin takımına katmak için yarıştığı Ferat Üngür ise Murat Boz'un takımını seçti ve finale kadar yükseldi.

'FİNALE KALACAK İSİM' DEMİŞTİ

Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Ferat Üngür için Murat Boz, "Finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı" yorumunu yapmıştı. Ferat Üngör, Murat Boz'u yanıltmadı ve O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalmayı başardı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Ferat Üngür'ün performansını değerlendiren jüri üyeleri, "Şu ana kadar sezonun en iyisi" yorumunu yapmıştı.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye "Zülfü Kaküllerin Amber Misali" şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.