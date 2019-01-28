Murat Boz'un "Kesin Finalde" Dediği Yarışmacısı O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu
O Ses Türkiye'de Murat Boz'un "Finale kalacak isim" diyerek ekibine aldığı Ferat Üngür, dün akşam düzenlenen final gecesinde şampiyon oldu.
O Ses Türkiye finaline farklı tarzı ve güçlü sesiyle Ferat Üngür damga vurdu. Ferat Üngür finalde Ay Yüzlüm ve Gel Gör Beni Aşk Neyledi eserlerini seslendirdi. Murat Boz'un seçmelerde ilk 10 saniyede döndüğü ve "Finale kalacak" dediği yarışmacısı birinci oldu.
DÖRT JÜRİ ÜYESİNİ DÖNDÜRMÜŞTÜ
Ferat Üngür O Ses Türkiye sahnesine ilk çıktığında seslendirdiği 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyülemeyi başarmıştı. Dört jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine 'Islak Islak' şarkısını da söylemişti. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin takımına katmak için yarıştığı Ferat Üngür ise Murat Boz'un takımını seçti ve finale kadar yükseldi.
'FİNALE KALACAK İSİM' DEMİŞTİ
Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Ferat Üngür için Murat Boz, "Finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı" yorumunu yapmıştı. Ferat Üngör, Murat Boz'u yanıltmadı ve O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalmayı başardı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Ferat Üngür'ün performansını değerlendiren jüri üyeleri, "Şu ana kadar sezonun en iyisi" yorumunu yapmıştı.
FERAT ÜNGÜR KİMDİR?
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye "Zülfü Kaküllerin Amber Misali" şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.
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Aynı şarkıları söylemese iyi olurdu ama haketti. Yüreğine sağlıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çok güzel soyluyordu . muzik hayatında başarılar diliyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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türkü bar da çıkar anca o ses mi türkücü yarışmasımı belli değil ?Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırSMEGOL: HaKLısın B aŞKa B, nane Olmaz5 Yayından Kaldır
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vay be... bizim için ne büyük bir mutluluk anlatamam:)) kendisi için de acun abisimi kehanette bulundu acabaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır