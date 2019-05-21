Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!
Yakışıklı popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, "Yaza bomba gibi hazırlanmışsın." yorumunu yaptı.
Ünlü şarkıcı Murat Poz sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam puan aldı. Murat Boz, spor yaptığı anların görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, "Yaza bomba gibi hazırlanmışsın." yorumunu yaptı.
EKREM İMAMOĞLU'NA 100 BİN TL BAĞIŞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için partiler Hazine'den yardım almayacak. CHP, bunun için Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı. Murat Boz'un bağış kampanyasına 100 bin TL yatırdığı iddia edilmişti. Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca,İddiaya göre, 100 bin TL'lik bağışı gören CHP yönetimi, Murat Boz ile irtibata geçerek bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceğini bildirdi.Murat Boz ise 54 bin 566 TL'yi kendi adına 45 bin 434 lirayı annesi adına yatırdı.
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Ciddi bir alg yapma oyunu var. herkes de çok güzel kanmış. gezi zihniyetini canlandırmayı başardılar bravo.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GEREKSİZ NE DİYE BÖYLE DİNGOLARI HABER YAPARLARKİ ANLAMAM MEMLEKETİN DAHA ÖNEMLİ İŞLERİ YOKMU. . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İmamığlunu savunduğundan beri sevmiyorum bu adamı. arkadaş İmamoğlu kadar taklitçi samimiyetsiz birini daha görmedim. adam şirin göstermeye çalışmayın. Binali Yıldırım bu adama yenilmesi mümkün değil o kadar ülkesine hizmet yapmış bir adam bu samimiyetsize yenilemez. üstelik chp liyse zaten benim için bitmiştir.Cevap Yaz 8 8 Yayından KaldırCORCİ: evet hatta bunlar gelmeden önce biz asfalt kemiriyorduk Ayle. . anlaşıldı siz iyice dibi görmeden rahatlamayacaksınız. . devamm o zaman2 Yayından KaldırAYLE: Türkiye''nin bütün yollarn bu adam yaptıTüm 19 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır