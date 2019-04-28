Murat Boz 10 Mayıs'ta Evleneceği İddiasını Yalanladı

2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver'in 10 Mayıs'ta evlenecekleri öne sürülmüştü. Kısa bir süre önce Nişantaşı'nda görüntülenen Boz, kendisine yöneltilen bu iddia karşısında "Benim niye haberim yok" diye çıkıştı.

SÖYLENTİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Boz, Enver ile 10 Mayıs'ta evlenecekleri yönünde olan söylentilere ateş püskürdü.

GAZETECİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Popçu Murat Boz, Nişantaşı'nda diş kliniğine girerken görüntülendi. Poliklinikte 45 dakika kalan Boz, gazetecilerin sorularını duymazdan geldi.

"BENİM NİYE HABERİM YOK"

Şarkıcı, Aslı Enver'le 10 Mayıs'ta evlenecekleri iddiası için ise "Benim niye haberim yok" yorumunu yaptı.