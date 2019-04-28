Murat Boz 10 Mayıs'ta Evleneceği İddiasını Yalanladı
Ünlü popçu Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile 10 Mayıs'ta evleneceği iddialarına sert çıktı. Boz, evlilik haberlerine "Benim niye haberim yok" diye çıkıştı.
2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver'in 10 Mayıs'ta evlenecekleri öne sürülmüştü. Kısa bir süre önce Nişantaşı'nda görüntülenen Boz, kendisine yöneltilen bu iddia karşısında "Benim niye haberim yok" diye çıkıştı.
SÖYLENTİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Boz, Enver ile 10 Mayıs'ta evlenecekleri yönünde olan söylentilere ateş püskürdü.
GAZETECİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
Popçu Murat Boz, Nişantaşı'nda diş kliniğine girerken görüntülendi. Poliklinikte 45 dakika kalan Boz, gazetecilerin sorularını duymazdan geldi.
"BENİM NİYE HABERİM YOK"
Şarkıcı, Aslı Enver'le 10 Mayıs'ta evlenecekleri iddiası için ise "Benim niye haberim yok" yorumunu yaptı.
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Muratin Gönlü HadisedeCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırFERYAL: Hadise ile hiç yakismiyorlar2 1 Yayından Kaldır
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OLM BAK EVLENME BU KIZLA SENİ UYARIYORUM!Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Rahat birakin milleti ya. Cok seker bunlar illa medyada bi salakCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ay evlenin artık sonra da boşanın baskıları başlayacak !!!!!!!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır