Murat Başaran kimdir? Murat Başaran kaç yaşında ve nereli? Murat Başaran evli mi?

Şarkılarıyla tanınan ve sevilen Murat Başaran, Bu sabah Demet ve Alişan İle Sabah Sabah özel bölümündeydi. Hayranları ve izleyenleri tarafından merak edilen Murat Başaran kimdir? Murat Başaran kaç yaşında ve nereli? Murat Başaran evli mi? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz.

2000lerin en sevilen şarkıcılarından biri olan Murat Başaran, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında uzun zamandan sonra görüldü. En sevilen şarkılarından biri olan Sana Ölürüm'ü Alişan ile beraber seslendiren Murat Başaran sosyal medyada merak edildi. Peki Murat Başaran kimdir? Murat Başaran kaç yaşında ve nereli? Murat Başaran evli mi?

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Ahmet Murat Başaran, 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 47 yaşındaki Murat Başaran, 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekmiştir. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

Murat Başaran, 2013 yılından beri Murat Başaran ile evlidir.