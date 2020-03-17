Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
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Munzur, Güncel

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

Tunceli'de bulunan Munzur Çayı'nda eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi. Yaşanan kaza sonrası akıntıya kapılan 1 asker kayboldu.

17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:58
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirerek çalışma başlatıldı.

AKINTIYA KAPILAN 1 ASKER KAYIP

Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen olayda, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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