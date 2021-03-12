Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler sözleri! Akıncı dizisinde çalan Öldüğümü Bilmesinler şarkı sözleri nelerdir?
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Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler sözleri! Akıncı dizisinde çalan Öldüğümü Bilmesinler şarkı sözleri nelerdir?

12.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:05
Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler sözleri! Akıncı dizisinde çalan Öldüğümü Bilmesinler şarkı sözleri nelerdir?

Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler şarkı sözleri merak edildi. Akıncı dizisinde çalan Mümin Sarıkaya'nın beğenilen parçası Öldüğümü Bilmesinler sözleri ile haberimizde!

Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MÜMİN SARIKAYA - ÖLDÜĞÜMÜ BİLMESİNLER SÖZLERİ

Mezarıma taş dikmeyin

Toprağına gül ekmeyin

Gül ekmeyin

Adıma selâ vermeyin

Öldüğümü bilmesinler

Adıma selâ vermeyin

Öldüğümü bilmesinler

Garip geldim, garibim ben

Bilirim, kadersizim ben

Gönül koydum dünyasına

Ötesini bilmesinler

Gömün dağların başına

Yamacından geçmesinler

Geçmesinler

Derdim ile bir kefene

Girdiğimi bilmesinler

Derdim ile bir kefene

Girdiğimi bilmesinler

Garip geldim, garibim ben

Bilirim, kadersizim ben

Gönül koydum dünyasına

Ötesini bilmesinler

Garip geldim, garibim ben

Bilirim, kadersizim ben

Gönül koydum dünyasına

Ötesini bilmesinler

Garip geldim, garibim ben

Bilirim, kadersizim ben

Gönül koydum dünyasına

Ötesini bilmesinler

Garip geldim, garibim ben

Bilirim, kadersizim ben

Gönül koydum dünyasına

Ötesini bilmesinler

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