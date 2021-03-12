Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler sözleri! Akıncı dizisinde çalan Öldüğümü Bilmesinler şarkı sözleri nelerdir?
Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler şarkı sözleri merak edildi. Akıncı dizisinde çalan Mümin Sarıkaya'nın beğenilen parçası Öldüğümü Bilmesinler sözleri ile haberimizde!
Mümin Sarıkaya - Öldüğümü Bilmesinler sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MÜMİN SARIKAYA - ÖLDÜĞÜMÜ BİLMESİNLER SÖZLERİ
Mezarıma taş dikmeyin
Toprağına gül ekmeyin
Gül ekmeyin
Adıma selâ vermeyin
Öldüğümü bilmesinler
Adıma selâ vermeyin
Öldüğümü bilmesinler
Garip geldim, garibim ben
Bilirim, kadersizim ben
Gönül koydum dünyasına
Ötesini bilmesinler
Gömün dağların başına
Yamacından geçmesinler
Geçmesinler
Derdim ile bir kefene
Girdiğimi bilmesinler
Derdim ile bir kefene
Girdiğimi bilmesinler
Garip geldim, garibim ben
Bilirim, kadersizim ben
Gönül koydum dünyasına
Ötesini bilmesinler
Garip geldim, garibim ben
Bilirim, kadersizim ben
Gönül koydum dünyasına
Ötesini bilmesinler
Garip geldim, garibim ben
Bilirim, kadersizim ben
Gönül koydum dünyasına
Ötesini bilmesinler
Garip geldim, garibim ben
Bilirim, kadersizim ben
Gönül koydum dünyasına
Ötesini bilmesinler