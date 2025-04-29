Mükremin Gezgin'e ne oldu, ev hapsi olayı ne?

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen isim Mükremin Gezgin, bu kez yaşadığı son gelişmelerle gündeme geldi. Hakkında ev hapsi kararı verilen Mükremin Gezgin, alınan hukuki kararların ardından kamuoyunda büyük merak konusu oldu. Peki, Mükremin Gezgin'e ne oldu? Mükremin Gezgin'e ev hapsi kararı hangi olaydan sonra alındı? İşte, Mükremin Gezgin'in son durumu ve yaşanan gelişmelere dair tüm merak edilen detaylar…

MÜKREMİN GEZGİN'E NE OLDU?

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, paylaştığı bir video nedeniyle hakkında açılan soruşturmanın ardından yeniden gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gezgin'e müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçlamaları yöneltildi.

Mükremin Gezgin'e ne oldu

Mükremin Gezgin'in söz konusu videoda küçük yaştaki çocuklara yönelik uygunsuz ifadeler kullandığı iddia edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mükremin Gezgin'in ev hapsi olayı ne

MÜKREMİN GEZGİN'İN EV HAPSİ OLAYI NE?

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsi tedbiri ile cezalandırıldı. Alınan bu karar doğrultusunda Gezgin'in, belirlenen süre boyunca ikamet ettiği adreste kalması ve dışarı çıkmaması zorunlu hale getirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mükremin Gezgin, paylaşımlarının yanlış yorumlandığını ve içeriklerinde hiçbir şekilde çocuklara yönelik uygunsuz bir amaç bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, kendisine yönelik yapılan tehditler ve sosyal medya üzerinden başlatılan linç kampanyalarına karşı da sessiz kalmayacağını ifade etti.

Mükremin Gezgin

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma süreci halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hem ev hapsi sürecine hem de soruşturmanın gidişatına ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.