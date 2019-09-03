Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor

Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor

Usta tiyatrocu ve oyuncu Müjdat Gezen, son verdiği röportajda "Bir espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor" diyerek sitem etti.

03.09.2019 08:26
Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor

60'ıncı sanat yılını kutlamaya hazırlanan tiyatrocu ve oyuncu Müjdat Gezen, ülkede mizahın değiştiğinden bahsederek samimi açıklamalarda bulundu.

"BU DÜNYADAN GÖZÜ AÇIK GİTMEM"

Sözcü'ye konuşan Müjdat Gezen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda perdesini açacağı Yılmaz Özdil'in kitabından oyunlaştırdığı Mustafa Kemal ile hayranlarıyla bulaşacak. Sanat hayatından ve gündemdeki konulardan bahseden Gezen, '60 yıldır sanat dünyasında insanları mutlu etmeye çalıştın sen mutlu oldu mu?' sorusuna "Yaşadığım tüm zorluklara rağmen 60 yıl bana mutluluk verdi, bu dünyadan gözü açık gitmem. 60 yıl içinde kimseyi üzmeyen iyi bir insan olmaya çalıştım. Hayatımı iyi insan olmak için harcadım. Benim beynim kötü olan her şeyi siler, geriye kalan hep iyilikler ve sevgi olur. Zaten Türkiye'yi üç şey kurtaracak, sevgi, sevgi ve sevgi. Ben sevmeyi seviyorum. Olumsuzluklar sona erse, belki de mutluluklar kendiliğinden çoğalacak. Askerlerimiz başka topraklarda şehit olurken nasıl mutlu olabiliriz. Ayrıca, adı olan ama kendi olmayan demokrasinin hali de yürekler acısı." dedi.

"ESPRİ YAPIYORSUN, EVİNE POLİSLER GELİYOR"

Yaşananların mizahına yansıdığından bahseden Müjdat Gezen sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi mizahın en etkili olanları bu tür sıkıntıları olan ülkelerden çıkıyor. Düşünmek, yazmak ve konuşmak suç olmasa her şey bir anda düzelecek. Bu siyasi mizah dedikleri de insanın üzerinde fena halde stres yapıyor. Seyirciler de buruk değil, tatlı tatlı gülmek istiyorlar. İtiraf ediyorum, siyasi mizah beni çok yordu. Çünkü siyasi mizah dert getiriyor, keder getiriyor. Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor."

"İMAMOĞLU'NU ÇOK SEVERİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hakkında konuşan Müjdat Gezen, "Ekrem İmamoğlu'nu çok severim. Ne hakaret ediyor, ne küfür ediyor, ne de kimseyi aşağılayıp yargılıyor. Ben de kimseyi yargılamam. Çünkü o kadar çok yargılanıyorum ki, yargılayacak halim kalmıyor. Eminönü alt geçidini su bastı, yandaş basın İmamoğlu'nu hedef alarak 'Nerdesin başkan?' diye manşet attı. Adam göreve yeni geldi. Son 17 yıldır o alt geçidi her zaman su basıyor ama İmamoğlu'ndan hesap soranlar bu konuyu bir kez bile manşete taşımadı. Asıl o gazetecilere sormak lazım, 'Siz neredeydiniz muhteremler?'" ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor
Kaynak: Diğer
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YORUMLAR (148)

  • MERT CAN:
    Vakit geldiğinde tıpış tıpış gideceksin. Ha; gözün açık mı kapalı mı gidersin orasını bilemem ama toprak seni ne kadar kabul eder onu da o bilir.
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  • MEZHEBİ GENİŞ:
    SEKRETERİNİ AZİZ NESİNE PEŞKEŞ ÇEKEN BUNU DA GURURLA YAZAN MÜJDAT DEĞİL Mİ BU
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  • YILMAZ DİL-ATAR:
    ÇAĞDAŞ , LAİK , VEDE GÜZEL DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN YAZDIM YENİ KİTABIM ATATÜRKÜ DOĞRU ANLAMAK . . . . SADECE 4999 TL TÜKENMEDEN ALIN
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  • GENESİS:
    bedava ya prim yapanlar . . . ve bunları alkışlayan aydın görünümlü cahiller . . . bu ülke sizlere rağmen ilerleyeme devam edecek . . .
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  • ANTİYOBAZ:
    yorumları okuyunca gördümki bizim toplumda hiç cahil yok. cahil olsa eğitilir ama bunun çaresi yok. aptallığa çare bulunduğunda dünya cennet olabilir.
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  • .......................:
    İşin gücün laf, adam gibi işini yap sanatçıysan sanatçılığını yap. Siyasi taraf olma be abicim. Sen dilini uzatıyorsun sağa sola durmadan. . . Yani konuştuğun lafın nereye varacağını bilmeden hep konuşayım bana kimse ses etmesin diyorsun.
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  • DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:
    Sazanın önde gidenisin bol noktalı . Ben ZUBİ ye yazdım . . . Adın ZUBİ ise yazdıklarımın arkasındayım . yoksa gevezelik yapma ,
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  • ........................:
    DELİNİN BİRİ MİSİN NE KARIN AĞRISISIN ÖNCE OKUMAYI SONRA DA ANLAMAYI ÖĞREN. OKUMADAN YAZDIKLARIMI CEVAP YAZMA SAZAN.
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  • DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:
    Stiliniz uyuyor olmalı ki beğeniyorsun , veya ayının oyununu kendinle özdeşleştiriyorsun . . . Ne dersin ZUBİ
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