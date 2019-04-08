Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesi belediye başkanlığı seçimlerine yapılan itirazlar üzerine sonuç mühürsüz bir zarfa kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı üzerine İl Seçim Kurulu tarafından açılan mühürsüz zarftan MHP'nin oyu çıkınca seçimin yenilenme olasılığı ortadan kalktı, kazanan üç farkla AK Partili Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 3 oy farkla seçimi önde bitirdi. Bunun üzerine CHP, beş oy pusulasının kayıp ve şaibeli oy pusulalarının bulunduğu gerekçesiyle ilçe ve il seçim kurulana farklı zamanlarda itirazda bulundular. İl Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, iki şaibeli oy pusulası tespit etti. Fakat bu iki oy pusulasının aradaki üç farkı kapatamadı bu nedenle seçimin sonucu etkileyen bir durum olmadığı gerekçesiyle CHP'nin seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

YSK: SEÇMEN KAYIP OYLARI YANINDA GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR

Bunun üzerine CHP'liler beş oy pusulasının kayıp olduğu gerekçesiyle bu kez YSK'ya itirazda bulundular. YSK verdiği kararda; kayıp oy pusulalarını seçmen yanında götürmüş olabileceği gerekçesiyle itirazlarını reddetti. CHP bu kez, mühürsüz biz zarfın bulunduğunu ve o zarfın açılarak seçim sonuçlarına eklenmesi talep etti. Bu talebi olumlu karşılayan YSK, il seçim kurulana zarfın açılması talimatını verdi.

MÜHÜRSÜZ ZARFTAN CHP OYU ÇIKARSA SEÇİMLER YENİLENECEKTİ

Eğer mühürsüz zarftan CHP oyu çıkarsa, AK Parti ile aralarındaki fark ikiye düşecek, daha önce tespit edilen iki şaibeli oy pusulası nedeniyle de seçim soncu değişebilir gerekçesiyle seçimler yenilenebilecekti. Eğer oy başka bir partinin çıkarsa, AK Parti ilçede seçim kazanmış olacaktı.

İLÇEDE KAZANAN 3 FARKLA AK PARTİ OLDU

Bunun üzerine 1004 nolu sandıkta bulunan mühürsüz oy dün akşam saat 22.00 sıralarında, Artvin İl Seçim Kurulu tarafından İl Seçim Kurulu ve üyeleri huzurunda açılarak bir adet belediye başkanlığı pusulasının MHP'ne ait olduğu tespit edildi. Mühürsüz zarttan MHP oyu çıkınca şaibeli tespit edilen oyların hükmü kalmadığı gerekçesiyle, seçimlerin iptal olma ihtimali ortadan kalktı. Bu sonuçlara göre ilçede kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin olmuş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Demirci, kayıp olan beş oy pusulası için olağanüstü kanun yoluna gideceklerini ifade etti.

Öte yandan AK Parti adayı Eyüp Aytekin'in yarın (Salı) mazbatasını alması bekleniyor.

İlçede yapılan itirazlar ve son sayımlara göre tablo şu şekilde belirlendi: 1819 AK parti, 1816 CHP, 542 MHP, 23 Saadet, 13 BTP.

Kaynak: İHA