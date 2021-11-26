'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi - Haberler
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'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

BLACK Friday (Muhteşem Cuma) nedeniyle Van'a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaptı, akşamları da konakladıkları otellerde eğlendi.

VAN (DHA) - BLACK Friday (Muhteşem Cuma) nedeniyle Van'a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaptı, akşamları da konakladıkları otellerde eğlendi.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, 3 gün sürecek Muhteşem Cuma nedeniyle İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları da kaldıkları otellerde bol bol eğlendi. İranlı sanatçıların müziği eşliğinde eğlenen turistler, mekanları karnaval havasına çevirdi.

İndirimli alışveriş günlerinden faydalanmak için Van'a geldiğini belirten Elham Zeyni, "Burası İran'a yakın olduğu için geliyoruz. Van'ı çok seviyoruz. Gündüzleri alışveriş yapıyoruz, akşamları da eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor. Buradaki insanlar bizimle ilgileniyor. Çok memnunuz" diye konuştu.

OTELLER DOLDU

Van Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Yunus Yüksel ise, 'Muhteşem Cuma' nedeniyle kentte İranlı turist yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Özellikle indirimli alışverişin olduğu günlerde İranlılar Van'ı tercih ediyorlar. Bu da bizim esnafımızın ve turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Dün itibariyle yani indirimli günlerin ilk gününde 3 bin 500 turist giriş yaptı. Şu anda da geçişler devam ediyor. Kentimizde İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor. Kültürleri bizimle aynı olduğu için burayı tercih ediyorlar. Otellerimizin hepsi dolu. Bu doluluk oranı yüzde yüz. Tabi bu üç gün sürecek. Gönül isterdi ki bu doluluk hep devam etsin" ifadelerini kullandı.


'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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