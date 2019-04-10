Giresun'da Muhtarlık Oylarını Yakan 2 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da Muhtarlık Oylarını Yakan 2 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'un Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı ile bir görevli tutuklandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı Ş.A ile görevli Ö.A. tutuklandı.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 31 Mart pazar gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri için kurulan 1032 No'lu sandıkta kullanılan muhtarlık seçmen kağıtları, İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.

OYLAR SOBADA YAKILDI

Seçim kurulunun talebi üzerine jandarma tarafından yürütülen çalışmada, oy pusulalarının sandık kurulu başkanı Ş.A'nın talimatıyla görevli Ö.A. tarafından sobada yakıldığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Espiye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Yağlıdere İlçe Seçim Kurulu tarafından köyde yapılan muhtarlık seçimleri iptal edilirken, belirlenecek bir tarihte seçimin yenileneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (12)

  • SİVRİDİL:
    Binali hayatinda hicbir secim kazanamadi, izmire gitti kaybetti, atamayla basbakanlik yapti, istanbul desen 3870 oyla kazndim dedi, rakip.pes.etmeyince simdi.kapi kapi secmene soruyorlar, kime oy attin, herkes akp diyor cunku fişlenmek var
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  • ÇOTANAK:
    Giresun merkezde buyuk hileler yapildi, secimin mağlubu galip.ilan edildi, hersey talimat ile, sadece iktidar partisinin ve yavru ortaginin itiraz hakki oluyor diyerlerininki ret.
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  • BADANACI:
    O gun cok soguktu, hatta yukseklere kar yagdi, odun yok kömur yok ne.yapsin sandik baskani yakip ısınmış, soguktan donsa secim sehidi ilan ederdiniz
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  • NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR:
    Mevlüt Uysal soyadından seçmenin kime oy vereceği belli oluyor diyor soruyorum benim soyadım Kamil kime oy vermiş olabilirim. .
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