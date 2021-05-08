Muhtarlar nakdi yardım için seferber oldu
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Muhtarlar nakdi yardım için seferber oldu

Muhtarlar nakdi yardım için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesinde ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik bin 100 liralık nakdi yardım dağıtılmaya başlandı.

'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesinde ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik bin 100 liralık nakdi yardım dağıtılmaya başlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından salgın sebebiyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacak olan 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' destekleri dağıtılmaya başlandı. Karasu ilçesindeki muhtarlarda kendilerine verilen listelerde yer alan hanelere bin 100 liralık destek ücretlerini teslim ediyor. Yalı Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Akbaş, ilçenin en çok hane bulundurduğu mahallesinde muhtarlık yaptığını belirterek, yaklaşık bin 400 haneye ödeme yapacaklarını dile getirdi.

Yaklaşık bin 400 haneye ödeme yapacağız

Mahallesindeki yaklaşık bin 400 haneye dağıtılacak paraları en kısa zamanda bitireceklerini dile getiren Yalı Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Akbaş, "Mahallesi en kalabalık muhtarlık benim. Yaklaşık bin 400 haneye ödeme yapacağız. Vefa Sosyal Destek Grupları olarak muhtarlıklar ve cami imamlarıyla birlikte yaklaşık 4 gün içerisinde dağıtımı tamamlamayı düşünüyoruz. Bayram gelmeden tüm paralar sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Bu hafta çok yoğun çalışacağız

Vatandaşları mağdur etmemek adına yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten Karapınar Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Öztürk ise, "Bize en sık sorulan soru, 'Bana neden çıkmadı?' şeklinde oluyor. Bunun cevabını biz bilemiyoruz. Muhtarlar sadece kendilerine verilen listelerdeki isimlere ödemelerini teslim ediyor. Bu hafta çok yoğun çalışacağız. Vatandaş da bizi anlayışla karşılamalı ve destek olmalı" diye konuştu. - SAKARYA

Muhtarlar nakdi yardım için seferber oldu
Muhtarlar nakdi yardım için seferber oldu
Muhtarlar nakdi yardım için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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