: Muhtarı sokak ortasında öldüren katil zanlısının üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi

23.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:16

Trabzon'da bir mekan çıkışı telefonla konuştuğu sırada öldürülen, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ın katil zanlısı O.B. her yerde aranıyor. Olayın kan davasından kaynaklanmış olduğu ve muhtar Bal'ın O.B. tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması adına geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, O.B.'nin üzerine kayıtlı 47 cep telefonu hattı tespit etti.

YURT DIŞINA KAÇMA İHTİMALİ VAR

Çevre illere şüphelinin eşkalini ve kimlik bilgilerini bildiren polis ekipleri, şahsın Gürcistan'a kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak Sarp Sınır Kapısı'na da haber verdi. Şahsın sahte kimlik kullanabileceğini de ihtimaller içerisinde tutan polis, O.B.'nin sınır kapısı harici güzergahları kullanarak yurt dışına kaçma ihtimaline karşı Borçka ve Macahel jandarma ekiplerine de bilgi verildi.

47 CEP TELEFONU HATTI TESPİT EDİLDİ

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmada, O.B.'nin üzerine kayıtlı 47 cep telefonu hattı tespit etti. O.B.'yi yakalamak için MOBESE güzergahlarını ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını taramaya alan polis ekipleri, şahsın kaçma ihtimali olan her yerde kırmızı alarma geçmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

Trabzon'un Araklı Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı'nda saat 19.43'te, muhtar Beyler Bal'ın telefonla konuşarak bir kahvehaneden çıktığı, aracına doğru ilerlerken yan taraftan çıkan şahsın Bal'ın kafasına ateş ettiği ve daha sonra yere düşen Bal'a 4 el daha ateş etti.Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı olan ve Araklı'da ikamet ettiği öğrenilen Beyler Bal, yediği kurşunların ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, öldürülen Bal'ın telefonla aranarak dışarı çıkarılmış ve pusuya düşürülmüş olma ihtimalini de hesaba katarak maktulün telefonunu son görüştüğü kişiyi tespit etmek için incelemeye aldı.

Kaynak: İHA

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