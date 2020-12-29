Muhtar Torlak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Muhtar Torlak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

29.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:59
Muhtar Torlak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Tosunlar Köyü Muhtarı Şaban Torlak ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Tosunlar Köyü Muhtarı Şaban Torlak ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Başkan Bozkurt'u makamında ziyaret eden Muhtar Şaban Torlak ve beraberindekiler köylerine yaptıkları çalışmalar hakkında başkana bilgi verdi. Köyüne yapacağı proje ve hizmetler hakkında da Başkan Bozkurt'a bilgi veren Muhtar Torlak bu projelerin gerçekleştirilmesi konusunda da başkandan destek istedi.

Bu yıl içinde köylerine hizmet götürülmesi konusunda da yardım ve katkıları nedeniyle Başkan Bozkurt'a teşekkür eden Muhtar Torlak ve beraberindekiler köy halkı adına başkana hediye takdiminde bulundu

Başkan Bozkurt da, Muhtar Torlak ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Bozkurt, "Köylerimize hizmet götürülmesi konusunda belediye olarak her zaman köylülerimizin ve muhtarlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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