Muhtar bayrakla yürüyerek mahallelinin 23 Nisan'ını kutladı İZMİT'te Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik kent merkezinde Türk bayrağıyla tek başına yürüyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İZMİT'te Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik kent merkezinde Türk bayrağıyla tek başına yürüyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan mahalle sakinleri, Arif Çelik'i alkışlayarak destek verdi.

İzmit Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Yürüyüş Yolu'nda Türk bayrağını dalgalandırarak yürüdü. Muhtarı elinde Türk bayrağıyla gören vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak, muhtarı alkışladı. Muhtar Çelik çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "Bugün 23 Nisan ve Türk bayrağını taşımaktan onur duyuyorum. Sonsuza kadar dalgalanmasını niyaz ediyorum. Beni balkondan görenler çok güzel tepkiler verdiler ve alkışladılar. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA