Muharrem İnce, seçim öncesinde Erdoğan'a sarf ettiği sözler yüzünden tazminat ödeyecek

24.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:46

2018'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'a 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Muharrem İnce, TRT'de uzun yıllar görev alan ve Yenilikçi Hareket kitabını yazan Nasuhi Güngör'ün iddialarını miting meydanlarına taşıyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurulmadan önce FETÖ elebaşı ile görüştüğünü iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözler üzerine Muharrem İnce'ye tazminat davası açtı. Mahkeme, Muharrem İnce'nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan da Muharrem İnce'ye yönelik "Emirleri Pensilvanya'dan alıyorsun" sözlerini sarf etti. Bu sözler üzerine Muharrem İnce de tazminat davası açtı. Mahkeme, "Emirleri Persilvanya'dan alıyor" sözlerinde suç unsuru görmedi ve İnce'nin tazminat talebini reddetti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce arasındaki tazminat davalarının sonuçlandığını bugünkü köşesinden duyurdu. Söz konusu yazıda ilgili bölüm şu şekilde:

Nasuhi Güngör, yıllar önce kaleme aldığı kitabının bilgi ve belgelere değil, dedikodulara dayandığını belirterek yazdıklarını yalanlamıştı.

ERDOĞAN'IN DAVASINDA İNCE'YE TAZMİNAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaba dayanarak Fethullah Gülen'le görüştüğünü öne süren Muharrem İnce hakkında Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin liralık tazminat davası açtı. Muharrem İnce de, "Pensilvanya'dan emir alıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine Ankara 7'nci Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davanın son duruşmasında, İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Kitaptaki iddianın daha önce yalanlanmadığını" belirtti. Nasuhi Güngör tarafından kaleme alınan kitaptaki hususların açıklanmasının kişilik hakkını ihlal olarak değerlendirilemeyeceğinin dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkemenin kararı 11 ay sonra şöyle sonuçlandı: "Muharrem İnce'nin, davanın açıldığı 28 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 20 bin lira manevi tazminatı, işleyen yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verilmiştir."

İNCE'NİN DAVASI REDDEDİLDİ

21 Ocak 2020 tarihinde de, Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı 100 bin liralık tazminat davası sonuçlandı. İnce'nin avukatı, "Müvekkilim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde davalı taraf ile seçim mücadelesine girmiş olup bu seçim çalışmaları esnasında karşılıklı isnatlar olmuştur. Bu kapsamda benzer isnatlara ilişkin Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davalı tarafından müvekkilim aleyhine açılan davada aleyhimize 20 bin TL manevi tazminat hükmedilmiştir. Müvekkilimin şahsi durumu ve kariyeri belli olup davaya konu isnatları hak etmemiştir. Bu kapsamda söz konusu isnatlar müvekkilimin manevi bütünlüğüne saldırı boyutuna oluşmuş olup manevi tazminat koşulları oluşmuştur. Bu kapsamda davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Davalı vekili ise savunmasında, yazar Nasuhi Güngör'ün, kitabın içeriğinin doğru olmadığını kabul ettiğini, bu durumun da tazminat davasının açıldığı Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada değerlendirildiğini söyledi. Avukat, Cumhurbaşkanı'nın, İnce ile ilgili sözlerinin de "Siyasi eleştiri" olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Sonuçta, mahkeme, "Emirleri Persilvanya'dan alıyor" sözlerinde, suç unsuru görmedi ve İnce'nin tazminat talebini reddetti.