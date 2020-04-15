Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse ilişkin düzenlediği basın toplantısında; CBS muhabiri, Trump'ın aldığı kararları eleştirerek sert çıkıştı. Muhabirin söylemleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Trump, gazeteciye, "Öyle yüz karasısın ki, bunu söyleyiş tarzın öylesine yüz karası... Sen yalansın, senin medya ağın yalan" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü koronavirüs salgını ile mücadelede gerçekleştirilen icraatları açıkladı. Trump'ın açıklamalarının ardından CBS Beyaz Saray muhabiri, Trump'ın aldığı kararları sorgulayan sorular sorunca; Trump gazeteciyi, "yalancı" ve "yüz karası" olarak nitelendirdi.

"SİZİN ATIP TUTMANIZLA İNSANLAR NASIL GÜVENDE HİSSEDEBİLİR?"

CBS Beyaz Saray muhabiri Paula Reid, Trump'ın 31 Ocak'ta halk sağlığı acil durumu, 2 Şubat'ta Çin'le seyahat yasağı, mart ortasında sosyal mesafe kurallarını yürürlüğe koymasına atıfta bulundu ve seyahat yasaklarıyla zaman kazandığını öne sürdü.

Reid, "Ama bunu hastaneleri hazırlamak, test yapmayı artırmak için kullanmadınız. Şu an yaklaşık 20 milyon insan işsiz. On binlerce Amerikalı öldü. Böyle benzeri görülmemiş bir krizde sizin atıp tutmanızın insanların kendilerini güvende hissetmesini sağlaması nasıl mümkün olabilir?" sorusunu yöneltti.

"ÖYLE YÜZ KARASISIN Kİ..."

Trump muhabire, "Öyle yüz karasısın ki, bunu söyleyiş tarzın öylesine yüz karası" şeklinde cevap vererek,Çin'e kapıları kapatmasına değindi.

"ŞUBAT AYI TAM BİR BOŞLUK"

Trump bu kez Reid'in "Peki ama kazandığınız zamanla ne yaptınız? Şubat ayı tam bir boşluk" çıkışına uğradı.

Muhabir, "Pek çok şey. Pek çok şey. Aslında size bir listesini vereceğiz" şeklinde cevap veren Trump'ı, "Ne yaptınız?" diye sıkıştırdı.

"SEN YALANSIN"

Trump bu soruyu ise, "Biliyorsun, sen yalansın, senin medya ağın yalan, yayınlarınız yalan. Harika iş çıkardık. Bu işi doğru yönettik" şeklinde cevapladı.