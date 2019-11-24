Muğla zeytinyağının 'feriştah'ı

24.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:39

Zeytinyağının 'Feriştah'ı

Muğla'da, ev kadını 34 yaşındaki Feriştah Yıldız, çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa 'Feri Olive' ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, kadın girişimci adayları için ilham ve rol modeli oldu.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Feriştah Yıldız, zeytin üretici bir ailenin çocuğu olarak yetişmesinin de etkisiyle, çocuk yaştan beri yağ sıkım fabrikası kurmanın hayalini kurdu. Bunun için kolları sıvayan Yıldız, Menteşe'nin kırsal Denizova Mahallesi'nde eşi Rüstem Yıldız'a (38) ait 7 bin 200 dönümlük araziye yağ sıkım fabrikası kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na hibe desteği başvurusunda bulundu. Kurumdan geri ödemesiz 1 milyon lira hibe alan Yıldız, 3 bini kapalı alan üzerine kurulan fabrikayı 2 milyon liraya mal etti. Bölgedeki çiftçilerin hasatta topladıkları zeytinlerin getirildiği fabrikada, günlük 60 ton yağ sıkımı yapılıyor. Çiftçilerden ise, litre başına sıkım karşılığı, yüzde 8 oranında zeytinyağı alınıyor. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa 'Feri Olive' ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, kadın girişimci adayları için ilham ve rol modeli oldu.

'KADIN GÜÇLÜ OLURSA BAŞARAMAYACAĞI BİRŞEY YOK'

İşini çok seven Feriştah Yıldız, Gerekli numunelerle otel, restoran, kahvaltı salonları ve şarküterilere ürünlerimizi tanıtıp, siparişlere cevap veriyoruz. Aynı zamanda şehir dışına kargo yoluyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz pazarımızı büyütmektir. Kadın güçlü olduğu takdirde başaramayacağı, aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. Ülkemizin güçlü kadınlara ihtiyacı var. Kadınların iş dünyasında, siyasette, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda daha fazla ön planda olması ve seslerini daha fazla duyurmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir ülkede kadınlar, iş ve çalışma hayatında etkin değillerse; o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerine ulaşması mümkün olmayacaktır. İnşallah başarılı kadınlarımızın sayısı daha da artar. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluluk içerisindeyim dedi.

Kaynak: DHA