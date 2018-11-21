Muğla Serasında Domates Yerine Muz Yetiştirmeye Başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, artan girdi maliyetleri nedeniyle örtü altı domates üretiminden vazgeçip, alternatif ürünlere yönelen Servet Tanışman, 3 dönümlük serasında işçilik maliyeti daha düşük olduğu için muz yetiştirmeye başladı. Tanışman diktiği 600 muz ağacından toplam 21 ton ürün elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Son dönemlerde girdi ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle zor günler geçiren örtü altı seracılık yapan domates üreticileri aternatif ürünlere yöneliyor.

Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi'nde yaşayan örtü altı domates üreticisi Servet Tanışman da bu isimlerden biri. Yıllardır geçimini sağladığı domateste son dönemde umduğunu bulamayan Tanışman, serada yetiştirebileceği alternatif ürünler aramaya başladı. Antalya'nın Alanya ilçesine giderek muz seralarını araştıran Tanışman, kendi bölgesine örnek olması adına bu ürünü Seydikemer'de yetiştirmeye karar verdi. 3 dönümlük serasındaki domatesleri söken Tanışman, 2.5 ay önce yerine 600 muz ağacı dikti. Gelecek ekim ayında ilk hasadı yapmayı planlayan Tanışman, 21 ton muz hasadı hedeflediğini söyledi.

İşçiliği domatese göre az olduğu için serasında muz yetiştirmeye yöneldiğini belirten Servet Tanışman, 10 dönümlük bir seradaki muzu tek başıma yetiştirebilirim. Alanya'da muz seralarını 1 yıl süreyle inceledim. Muz hasadını görünce hoşuma gitti. Ben de yapmaya karar verdim. Toplam 6 bin lira masraf ederek 600 muz ağacı diktim. Dönüm başına 7 ton ürün alabileceğim. Hasatta toplan 40 bin lira gelir bekliyorum dedi. Muzun yetiştirilmesi hakkında da bilgi veren Tanışman, Muz ağacının ömrü 10 yıl. İlk dikimden 13 ay sonra ilk hasat yapılabiliyor. Bu ilk hasattan sonra 8 ayda bir ürün hasadı yapılabiliyor. Daha sonra o ağacın yanında bir muz ağacı daha çıkıyor. Yeni muz ağacı çıktığında diğeri kesiliyor. 6-7 ay sonra da o yeni çıkan ağaçtan hasat yapılıyor. Serası olan herkese muz yetiştirmelerini öneririm diye konuştu.