Muğla'nın Dalaman açıklarında peş peşe 2 deprem oldu
Muğla'nın Dalaman açıklarında üst üste 2 deprem oldu. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre merkez üssü Muğla Dalaman açıkları olan 4.6 büyüklüğündeki ilk deprem meydana geldi. 00:10'da ise aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman İlçesi açıklarında peş peşe iki deprem oldu. Saat 00:06'da meydana gelen ilk deprem4.6 büyüklüğünde olurken 2. deprem ise 3.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
İLK DEPREM 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
İKİNCİ DEPREM 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Muğla'nın Dalaman İlçesi açıklarında meydana gelen 2. depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.