Muğla'nın Dalaman açıklarında peş peşe 2 deprem oldu

25.10.2019 00:22

Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman İlçesi açıklarında peş peşe iki deprem oldu. Saat 00:06'da meydana gelen ilk deprem4.6 büyüklüğünde olurken 2. deprem ise 3.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

İLK DEPREM 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Muğla'nın Dalaman İlçesi açıklarında meydana gelen 2. depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.