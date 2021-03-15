Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı
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Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı

15.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:09
Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı

MUĞLA merkezli 9 ilde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini çalan çeteye yönelik operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan O.A.'nın evinde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı, bellek ve hard disk ele geçirildi.

MUĞLA merkezli 9 ilde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini çalan çeteye yönelik operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan O.A.'nın evinde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı, bellek ve hard disk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyon kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yaşadığı belirlenen O.A.'yı takibe aldı. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı, bellek ve hard disk ele geçirildi.

DEEP WEB ÜZERİNDEN SATIŞYürütülen soruşturma kapsamında çetenin yaklaşık 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirerek; kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan 'Deep Web' üzerinden sattıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, ifadesi için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.


Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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