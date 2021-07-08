Muğla'da öğretmen çift, denizcilikle ilgili farkındalık oluşturmak için yelkenle tura çıktı
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Muğla'da öğretmen çift, denizcilikle ilgili farkındalık oluşturmak için yelkenle tura çıktı

Muğla'da öğretmen çift, denizcilikle ilgili farkındalık oluşturmak için yelkenle tura çıktı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen çift, denizcilik konusunda farkındalık yaratmak için 6 metrelik yelkenli tekneyle tura çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen çift, denizcilik konusunda farkındalık yaratmak için 6 metrelik yelkenli tekneyle tura çıktı.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmeni Emre (30) ile eşi Beyobası Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu müzik öğretmeni Havva Karakaş (30) "Denizden esen umut rüzgarları" sloganıyla çalışma başlattı.

Denizcilik konusunda farkındalık yaratmak ve Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nin (KODA) de bilinilirliğini artırmak için yelkenli tekneyle açılan Karakaş çifti, Köyceğiz Gölü'nü geçerek, tarihi ve doğal güzelliğiyle büyüleyen Dalyan kanalından İztuzu Plajına ulaştı.

Deniz tutkunu çift, tur boyunca 5 antik kent, 79 koy, göl ve 19 ada geçerek, 240 mil yol katedecek, bu sırada çektikleri video ve görselleri okullarındaki öğrencilerle paylaşılacak.

Havva Karakaş, gazetecilere, projelerinin iki aşamalı olduğunu, birincisinin Ege Bölgesi'nin kültürünü tanıtmak, ikincisinin ise KODA'nın bilinirliğini artırarak öğrencilerin eğitimine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Macera tutkunu olduğunu vurgulayan Karakaş, "Ben denizci değilim ama macerayı seviyorum. Güzel şeyler yapmak için her zaman cesaretimiz var. Türkiye ve dünya turu güzel bir hayal. O yüzden beraber olduğumuz sürece güzel maceralara beraber atılacağız diye düşünüyorum." dedi.

Emre Karakaş ise Muğla'nın, Türkiye'nin en uzun kıyılarına sahip bölgelerinden olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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