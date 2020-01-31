Muğla'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
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Muğla'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde itfaiye ekibi, kurtardığı kuyuya düşen kuzuyu sahibine teslim etti.

31.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:52
Muğla'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

'nın ilçesinde itfaiye ekibi, kurtardığı kuyuya düşen kuzuyu sahibine teslim etti.

Önay Özmen'e ait kuzu Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan kuyuya düştü.


Kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmada başarılı olamayan Özmen, durumu itfaiyeye bildirdi.


Bunun üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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