Muğla'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde itfaiye ekibi, kurtardığı kuyuya düşen kuzuyu sahibine teslim etti.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde itfaiye ekibi, kurtardığı kuyuya düşen kuzuyu sahibine teslim etti.
Önay Özmen'e ait kuzu Yeşilbağcılar Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan kuyuya düştü.
Kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmada başarılı olamayan Özmen, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bunun üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.