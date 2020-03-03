Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi

03.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:31

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ilimizde panik yaşandı. Muğla ve Sivas'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişiler gözlem altına alındı. Hastane çalışanları ise özel tulum, maske ve kullanarak yoğun önlem aldı. İki vaka için de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Muğla'nın Milas-Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen ve 40 derece ateşli Fransız vatandaşı İrfan D., koronavirüs şüphesi ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu gelişme üzerine acil servis, hastane personeli tarafından hasta ve yakınlarının sağlığı açısından boşaltılarak karantinaya alındı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

İçeride bulunan hastalarının tedavileri önlem alınarak devam ederken, özel odada müşahede altına alınan koronavirüs şüphelisi hastanın kontrollerinin sürdüğü, hastanın koronavirüs testlerinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor.Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

BİR DİĞER ŞÜPHE DE SİVAS'TA

Muğla'nın yanı sıra bir diğer şüpheli vaka da Sivas'ta görüldü. Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.

Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.

BAKAN KOCA: İÇİMİZDE VİRÜS TAŞIYANLAR OLABİLİR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "İçimizde virüs taşıyanlar olabilir" demişti.