Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi
Sivas'ta Afganistan uyruklu bir kişi yüksek ateş ve grip şikayetiyle gözlem altına alınırken Muğla'da da ateşi 40 dereceye yükselen bir Fransa vatandaşı apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastane çalışanları özel tulum giyerek önlem aldı.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ilimizde panik yaşandı. Muğla ve Sivas'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişiler gözlem altına alındı. Hastane çalışanları ise özel tulum, maske ve kullanarak yoğun önlem aldı. İki vaka için de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.
Muğla'nın Milas-Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen ve 40 derece ateşli Fransız vatandaşı İrfan D., koronavirüs şüphesi ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu gelişme üzerine acil servis, hastane personeli tarafından hasta ve yakınlarının sağlığı açısından boşaltılarak karantinaya alındı.
TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR
İçeride bulunan hastalarının tedavileri önlem alınarak devam ederken, özel odada müşahede altına alınan koronavirüs şüphelisi hastanın kontrollerinin sürdüğü, hastanın koronavirüs testlerinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.
KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPACAK
Öte yandan ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor.Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
BİR DİĞER ŞÜPHE DE SİVAS'TA
Muğla'nın yanı sıra bir diğer şüpheli vaka da Sivas'ta görüldü. Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.
Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.
BAKAN KOCA: İÇİMİZDE VİRÜS TAŞIYANLAR OLABİLİR
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "İçimizde virüs taşıyanlar olabilir" demişti.
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Boş yapmayın salaklarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Her ipi kopanı alırsak ülkemize yakındır gelmesiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ÜLKEMİZE GELMESİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hemen tüm komşularda rastlanıp da Türkiye''de olmaması zaten çok ütopik bir yaklaşım olur. Sağlık Bakanı''ndan daha detaylı bilgi bekliyoruz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkemizede gelmeli şu virüs artık nüfus çoğalıyo çinden farkımız kalmadıCevap Yaz 1 69 Yayından Kaldır
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ÖNCE SANA UĞRASIN. . .7 Yayından Kaldır
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Denge olarak zayıfsın, ilk seni bulur.Yayından Kaldır
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İlk sana bulaşır inşallah veya kafana sıkabilirsin...1 Yayından Kaldır
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Bütün dünyayı sarmış, Türkiye'' ye uğramıyor. Ne o, Allah mı koruyor yine bizi :)Cevap Yaz 14 56 Yayından Kaldır
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Allah ahirette senin gibi şirk koşanları affetmesi inşallah zındıkYayından Kaldır