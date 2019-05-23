Eşinin Sevgilisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan C.K., karısı ilişkisi olduğunu iddia ettiği Özkan K.'yı av tüfeğiyle sokak ortasında göğsünden ve ayaklarından vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polise teslim olan zanlı "bende sizi bekliyordum" dedi

C.K.eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Özkan K. ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K. yanında getirdiği av tüfeği ile Özkan K'ya ateş ederek bacağından ve göğsünden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

"BENDE SİZİ BEKLİYORDUM"

C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu. Özkan K'nin cesedi incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, C.K. gözaltına alındı.

Öldürülen Özkan K.

Özkan K.'nın öldürüldüğü yer

Kaynak: AA